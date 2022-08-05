Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

05.08.2022 14:31
Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını spor salonunda yaptığı güç ve kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını spor salonunda yaptığı güç ve kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bulunan spor salonunda bir antrenman daha gerçekleştirdi. Kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günü tamamlamış oldu.

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Kaynak: İHA

İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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