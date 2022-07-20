Göztepe, Yunus Emre Gedik'i transfer etti - Son Dakika
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Göztepe, Yunus Emre Gedik'i transfer etti

20.07.2022 18:16
Göztepe, Yunus Emre Gedik'i transfer etti

Göztepe, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yunus Emre Gedik'i kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde son olarak 1461 Trabzon forması giyen Yunus Emre Gedik'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Yunus Emre Gedik'e "Hoş geldin" diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Eyüpspor altyapısından yetişen Yunus Emre Gedik, kariyerinde Ümraniyespor, Şanlıurfaspor ve 1461 Trabzon formalarını giydi. Kariyeri boyunca toplamda 85 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 4 gol atarken, 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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