Göztepe zafer için kenetlendi - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarını kaybederek yeniden düşme hattına giren Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi kenetlendi.

Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil hafta boyunca Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımı yalnız bırakmazken, teknik ekip ve futbolcular ise dış dünyaya kapılarını kapadı. Kasımpaşa maçında alınacak sonuca göre geleceği şekillenecek teknik direktör Nestor El Maestro'nun oyuncularıyla tek tek ilgilendiği bildirilirken, karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları 1'inci kategori 408.50, 2'nci kategori 245, 3'üncü kategori 109, 4'üncü kategori 82, 5'inci kategori 54.50 ve 6'ncı kategori 27.50 TL olarak belirlendi. Galatasaray maçında çıkan olaylar ve kötü tezahürat yüzünden passolig kartları bloke edilen taraftarın izleyemeyeceği maçta yine tribünlere yoğun ilgi olması bekleniyor. Göztepe, en önemli rakiplerinden Kasımpaşa ile oynadığı son iki maçı da kazandı. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda rakibini 2-1 yenen Göztepe, geçen sezon Gürsel Aksel'deki karşılaşmayı da 1-0 kazandı. İstanbul'daki maç ise 0-0 berabere betti. Göztepe, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1, evinde ise 2-0 yenildi. İzmir ekibi, 2018-2019'da İstanbul'daki maçı yine 3-1 kaybederken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maç golsüz sona erdi. Göztepe, 2019-2020'de İzmir'de Kasımpaşa'ya 4-1'lik skorla boyun eğdi, İstanbul'daki randevuyu da 2-0 kaybetti. Kasımpaşa'yı İzmirli genç teknik adam Sami Uğurlu çalıştırıyor.

- İzmir