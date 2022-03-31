Göztepeli Ndiaye'ye Çin'den talip var - Son Dakika
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Göztepeli Ndiaye'ye Çin'den talip var

31.03.2022 15:23
Göztepeli Ndiaye'ye Çin'den talip var

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'den talip çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye'ye Çin'den talip çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port'un Ndiaye için Göztepe'ye resmi teklif götürmeye hazırlandığı kaydedildi. Port temsilcilerinin en kısa zamanda sarı-kırmızılılarla temaslara başlayacağı ve sezon sonu Ndiaye'yi transfer edebileceği kaydedildi. Göztepe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 29 Süper Lig maçında 10 kez fileleri sarstı.


- İzmir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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