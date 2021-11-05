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Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika

Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

05.11.2021 11:14
Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik, 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Ülkesinin formasını 2011 yılından itibaren terletmeye başlayan Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı
Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

2022 FIFA Dünya Kupası, Fildişi Sahili, Sivasspor, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivassporlu futbolcu Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı - Son Dakika
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