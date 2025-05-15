Gratis Kadın Voleybol Milli Takımının Ana Sponsoru Oldu

Kişisel bakım ve kozmetik sektörü markası Gratis, kadın voleybol milli takımlarının ana sponsoru oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında milli takım formalarının tayt kısmında Gratis'in logosunun yer alacağı belirtildi.
Yapılan bu anlaşmanın Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlanmasının ve kadın milli takımlarının uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
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