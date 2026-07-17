Greenwood'dan Fenerbahçe'ye Şampiyonluk Sözü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, yeni bir ülkede meydan okumak için sarı-lacivertli takıma geldiğini ve takım arkadaşlarıyla beraber şampiyon olarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için Fenerbahçe Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. Törenin ardından İngiliz futbolcu Mason Greenwood, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Manchester United'da Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile beraber oynayan ve ondan çok şey öğrendiğini dile getiren Greenwood, "Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisi en ufak şeyleri basit yapması. Çalışkanlığı ve konsantrasyonu en üst seviyede. Onu en iyi yapan şey bu. Hala aynı şeyleri en üst seviyede devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

"Umuyorum taraftarlar desteğini maçlarda da hissettirecek"

İstanbul Havalimanı'nda kendisine yapılan karşılamaya dair de konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten harika bir duygu. Çok hoşuma gitti. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Taraftarların ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12 numara diye geçiyor. Umuyorum ki bu destekleri sahaya da yansıyacak maçlarda da hissettirecek. Umuyorum çok önemli şeyler başaracağız" cümlelerine yer verdi.

Baskıyı kaldırabileceğini düşündüğünü ve sahaya odaklanacağını belirten Greenwood, "Marsilya'da 2 yıl oynadım. Orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer. Orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Diğer oyuncularla kendimi aynı görüyorum. Benim tek odaklandığım şey futbol" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir ülkede meydan okumak istedim"

Transfer sürecinde taraftarların desteğinin tercihinde büyük rol oynadığını söyleyen Mason Greenwood, "Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı. Onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli. Bu mesajları görmek çok güzel. Büyük bir destek gösterdiler. Kulüp yetkilileriyle de görüşünce düşünecek çok fazla bir şey yoktu. Yeni bir ülkede meydan okumak istedim. İnanıyorum ki bizler burada şampiyon olup tarih yazabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL