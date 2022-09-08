Milli takım, başkent Belgrad 'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için İstanbul Havalimanı 'ndan Sırbistan'a hareket etti.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika

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