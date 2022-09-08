Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

08.09.2022 19:14
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti

Grekoromen Güre, Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti.

Grekoromen Güre, Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti.

Milli takım, başkent Belgrad'da 10-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için İstanbul Havalimanı'ndan Sırbistan'a hareket etti.

Şampiyonada ilk olarak grekoromen milli sporcular mindere çıkacak.

Teknik direktör Erdoğan Karaali yönetimindeki Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda şu sporcular yer alıyor:

55 kilo: Ekrem Öztürk.

60 kilo: Kerem Kamal.

63 kilo: Ahmet Uyar.

67 kilo: Murat Fırat.

72 kilo: Selçuk Can.

77 kilo: Yunus Emre Başar.

82 kilo: Burhan Akbudak.

87 kilo: Ali Cengiz.

97 kilo: Metehan Başar.

130 kilo: Rıza Kayaalp.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Sırbistan'a gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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