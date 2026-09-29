Gronnemark, Pendikspor'da taç atışlarının maç sonucunu etkilediğini söyledi - Son Dakika
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Gronnemark, Pendikspor'da taç atışlarının maç sonucunu etkilediğini söyledi

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Gronnemark, Pendikspor\'da taç atışlarının maç sonucunu etkilediğini söyledi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'daki kampta geçiriyor. Teknik ekibe katılan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, oyuncularla birebir çalışarak taç atışlarının maç sonucunu etkilediğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendiriyor.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Umut Eskiköy yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Daha önce Arsenal ve Liverpool gibi takımlarda görev alan ve teknik ekibe dahil edilen taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, antrenmanlarda oyuncularla birebir ilgilenerek farklı taç atışı teknikleri konusunda çalışmalar yaptırıyor.

Gronnemark, gazetecilere, dünyanın farklı bölgelerindeki kulüplerde oyunculara taç atışları konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

Taç atışlarının önemine değinen Gronnemark, "Bir maça baktığınız zaman 40-50 arası taç atışı oluyor. Taç atışlarında kötüyseniz kaybediyorsunuz, iyiyseniz kazanıyorsunuz. Taç atışlarının bir etken olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Gronnemark, taç atışlarında oyuncuların topu daha uzun mesafeye göndermesinin yanı sıra takım arkadaşlarının da seçenek oluşturmasının önemli olduğunu kaydetti.

Danimarkalı antrenör, daha önce görev aldığı takımların başarılarına da değindi.

Pendikspor'daki çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Gronnemark, futbolcuların, teknik direktörün ve yardımcı antrenörlerin taç atışları konusunda kendisine destek verdiğini belirterek, "Futbolcu arkadaşlarımızın, teknik direktörümüzün ve yardımcılarının gerçekten bu konuda zihinlerinin çok açık olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi karşıladılar. Onlar da bana bu konuda destek oluyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. Bu beni çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
PendiksporTrendyolFutbolBoluSporSon Dakika

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