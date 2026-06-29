GSB Spor Okulları Gümüşhane ve Trabzon\'da coşkuyla açıldı

Gümüşhane ve Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca (GSB) çocuk ve gençlerin yaz aylarında daha verimli vakit geçirmesi ve sporla tanışması amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları için açılış programı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'deki Yenişehir Stadı'nda düzenlenen program kapsamında farklı spor etkinlikleri ile çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yaptığı açıklamada, programla birlikte yaz tatiline hareketli girdiklerini söyledi.

Atalay, etkinliğe ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bir spor tesisinin çocuklar tarafından yoğun bir şekilde kullanılması bizi memnun ediyor. Bugün aynı zamanda yaz okullarımız için kayıtlarımızı aldık. 22 branşta kayıtlarımızı aldık." diye konuştu.

Çocukların farklı spor aktiviteleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Atalay, çocukları spora teşvik etmek ve güzel zaman geçirmeleri için çeşitli etkinler düzenlediklerini kaydetti.

Atalay, her türlü bağımlılıktan ve obeziteden uzak durulması için çocukları spor salonları başta olmak üzere tüm spor tesislerine davet etti.

Trabzon

Trabzon'da da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen açılışta 31 spor branşı velilere ve öğrencilere tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, spor okulları ve engelsiz spor okullarının önemine değinerek, faaliyetlerin çocukların geleceği, yeteneklerini geliştirmeleri, spora adapte olmaları ve sosyal yönden gelişmeleri bakımından son derece faydalı olduğunu söyledi.

Yılmaz, çocukların akademik başarılarının yanında spor branşlarındaki başarılarının da önemli olduğunu dile getirerek, "Çocuklar böylece kötü alışkanlıklardan uzak durabiliyor ve kendini takım ruhuna, mücadele ruhuna ve kazanma ruhuna adapte edebiliyor." dedi.

Yeteneği keşfedilen çocukların milli takımda yer alabileceğini ifade eden Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise amaçlarının yaz tatiline giren bütün öğrencilerin zamanını en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu belirterek, 31 branşta aktivitelerin yanında kültür sanat faaliyetlerinin yer aldığı etkinliklerle yaz ayını dolu dolu geçireceklerini söyledi.

Arıcıoğlu, spor faaliyetlerinin ücretsiz olduğuna işaret ederek, "70 tesisimizi kullanarak 18 ilçemizin tamamında 178 antrenörümüzle beraber bu modern tesislerimizde bu faaliyetlerimizi, bu çalışmalarımızı yapacağız. Bugüne kadar 3 bin 950 kayıt var. Kayıtlarımız sürekli devam ediyor." diye konuştu.

Spor yapan çocuk sayısını 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Arıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlardan birçok çocuğumuz kulüplere yönlendirildi, kulüplerde sporcu oldu. Bunların içerisinde milli olan sporcularımız oldu. Ülkemizin şanlı bayrağını dalgalandırdı, İstiklal Marşı'mızı okuttular. Dolayısıyla yaz spor okullarının bu yüzden çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Biz çocuklarımızın bu yeteneklerini de öne çıkarmak, hem spor kültürünü aşılamak hem yeteneklerini ortaya çıkarmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ile çeşitli spor branşlardaki öğrenciler, gösteri yaptı.