GSB Spor Okulları Yaz Aylarında Başlıyor - Son Dakika
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GSB Spor Okulları Yaz Aylarında Başlıyor

24.06.2025 13:49
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 Temmuz'da ücretsiz GSB Spor Okulları'nı açıyor, 3-18 yaş arası eğitim verecek.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları başlıyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları, 2 Temmuz'da kapılarını açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesini sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda eğitim 2 Temmuz'da başlayacak. Çocuk ve gençleri spor tesislerine davet eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, onların spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına en çok yaz aylarında katılım sağlanıyor. Bu yıl yaz aylarında uygulanacak GSB Spor Okulları kapsamında, 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla yapılacak eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek. Eğitimlerde yeteneğiyle ön plana çıkanlar spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

"Çocuk ve gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle tatile çıkan öğrencileri, ücretsiz yararlanabilecekleri GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına davet etti. Bakan Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalışıyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, spor branşı ile tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

"Çocuk ve gençlerin hayallerine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "GSB Spor Okullarımızda verilecek eğitimlerle, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmeyi, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmayı, onların en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Alanında uzman antrenörlerimizle çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmesini istiyoruz. Yapılan ve yenilenen tesislerimiz ve imkanlarımızla çocuk ve gençlerimizin yanındayız. Onların hayallerine destek olmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor GSB Spor Okulları Yaz Aylarında Başlıyor - Son Dakika

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