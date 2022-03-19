GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu - Son Dakika
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GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu

19.03.2022 18:15
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu

Aydın'ın ev sahipliği yaptığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 34'üncü Basketbol Grup Şampiyonası, Efeler Atatürk Spor Salonu'nda oynan müsabakalarla tamamlandı.

Aydın'ın ev sahipliği yaptığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 34'üncü Basketbol Grup Şampiyonası, Efeler Atatürk Spor Salonu'nda oynan müsabakalarla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlenen iller arası Basketbol turnuvası yapılan müsabakalarla sona erdi.

15 - 19 Mart tarihleri arası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 34. Basketbol Turnuvası nefes kesen maçlarla tamamlandı. Beş gün süren organizasyonda Kütahya, Konya, Isparta, Balıkesir, Manisa ve Denizli'den sporcular katıldı. Dostluk, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde geçen müsabakalar sonucunda Manisa takımı birinci, Denizli takımı ikinci ve Balıkesir takımı turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 34. Basketbol Turnuvası birincisi Denizli Basketbol takımı şampiyonluk kupasını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'ndan aldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından Aydın'da yapılan Basketbol Turnuvası final maçlarının oynanmasıyla sona erdi. Beş gün süren mücadelede farklı illerden gelen öğrencilerimizi ve eğitmenlerini ağırladık. Bu turnuva sayesinde misafirlerimiz Aydın'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek ilimizi yakından tanımaları fırsatı buldular. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü 34. Basketbol Turnuvası vesilesiyle de tanışma fırsatı bulan gençlerimiz için keyifli ve çekişmeli bir etkinlik oldu. Katılan sporculara teşekkür eder, Türkiye finaline giden takımlara başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu
GSB Yurtlarında potanın şampiyonları belli oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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