Guardiola'dan Leeds Taraftarlarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guardiola'dan Leeds Taraftarlarına Tepki

01.03.2026 02:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guardiola, Müslüman oyuncuların oruç açması için verilen arada yuhalamalara tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Leeds United taraftarlarının futbolcuların oruçlarını açmaları için maça ara verilmesini yuhalamalarına tepki gösterdi.

Ligin 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Leeds United'ı Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 yenerken, karşılaşmanın 13. dakikasında Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için kısa bir ara verildi.

Premier Lig yönetimi tarafından konulan bu arada, Leeds United tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi.

Manchester ekibinin deneyimli teknik direktörü Guardiola, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Modern dünyada yaşıyoruz, değil mi? Şu anda, bugün, yine dünyada neler olup bittiğine bir bakın. Dinlere saygı gösterin, çeşitliliğe saygı gösterin, mesele bu. Bu bir kural, bunu biz söylemedik, Premier Lig söyledi. 'Oruç için bir veya iki dakika ara verebilirsiniz, oyuncular için bunu yapın'." ifadelerini kullandı.

Premier Lig yönetimi, 2021 yılından bu yana ramazan ayı boyunca Müslüman oyuncuların oruçlarını açmaları için maçların kısa bir süre durdurulmasına izin veriyor.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guardiola'dan Leeds Taraftarlarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:16:45. #7.11#
SON DAKİKA: Guardiola'dan Leeds Taraftarlarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.