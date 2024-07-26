Guela Doue, Strasbourg'a transfer oldu

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Galatasaray'da uzun süren görüşmelerin ardından transferinden vazgeçilen Fransa ekibi Rennes'in 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Guela Doue, Strasbourg'la anlaşmaya vardı.

Strasbourg Kulübünden yapılan açıklamada, "Strasbourg, Rennes ile sağ bek oyuncusu Guela Doue'nin transferi için anlaşmaya vardı. "denildi.

Açıklamada, futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Doue, geçen sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı ve 4 asist kaydetti.