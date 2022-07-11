Gülizar Kara, dövüş sporları kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gülizar Kara, dövüş sporları kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor

11.07.2022 11:24

Mersin'de, küçükken sokaklarda kavga ettiği için yönlendirildiği dövüş sporlarında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gülizar Kara, kariyerini olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor.

Mersin'de, küçükken sokaklarda kavga ettiği için yönlendirildiği dövüş sporlarında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli sporcu Gülizar Kara, kariyerini olimpiyat madalyasıyla noktalamak istiyor.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle Kandemir Spor Kulübünde 17 yaşında dövüş sporlarına başlayan Gülizar, ringlerdeki kariyerini madalyalarla doldurdu.

Gece gündüz demeden antrenman yapıp ilk olarak muay thai ile ringlere çıkan Gülizar, antrenörü Nasır Kandemir'in önerisiyle zamanla boks, wushu ve kick boksu da eklediği spor yaşamında 3 dünya, 5 Avrupa ve 35 Türkiye şampiyonluğuna imza attı.

Uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı giydiği her dalda madalya sevinci yaşayan milli sporcu, dört branştaki Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20 kez kürsüye çıktı.

Sokak kavgalarıyla başlayan dövüş sporları kariyerinde "madalya avcısı"na dönüşen 29 yaşındaki Gülizar, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından ringlere veda etmeye hazırlanıyor.

"Olimpiyatlardan sonra öğrencilerimi yetiştireceğim"

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde ter döken milli sporcu Gülizar Kara, AA muhabirine, unutulmaz sevinçler yaşadığı 12 yıllık kariyerinin dolu dolu geçtiğini söyledi.

Ailesinin ve antrenörü Kandemir'in desteğini her zaman hissettiğini anlatan milli sporcu, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadığını dile getirdi.

Gülizar, dört branşta ringlere çıkmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Bir senenin içinde dört branşta da mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldum. Bu branşların dördünü yapan sporcular arasında bir tek ben varım. Zor oluyor ama 'İnanmak başarmanın yarısıdır' derler. Ben sadece inandım. Çalıştım, çabaladım ve hepsinde de şampiyon oldum." diye konuştu.

Gülizar, çıktığı birçok uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını ve bunun çok kıymetli bir duygu olduğunu belirtti.

Ringlere 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından veda edeceğini dile getiren Gülizar, şöyle devam etti:

"Günde 3 antrenman yapıyorum. Hem sabah hem de akşamları olimpiyatlara hazırlanmaya devam ediyorum. 12 yıllık spor kariyerimde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ulaştım. 2024'teki olimpiyatlarda şampiyon olup zirvede bırakmak istiyorum. Olimpiyatlardan sonra öğrencilerimi yetiştireceğim. Artık onlarla ileride Türkiye ve Avrupa şampiyonu olmayı hedefleyeceğiz."

Antrenör Kandemir: "Türkiye'de rekor Gülizar'da"

Antrenör Nasır Kandemir, sporcusunun dövüş sporlarında adını tarihe yazdırdığını ifade etti.

Gülizar'ın dört branşta da şampiyon olan nadir sporculardan biri olduğunu anlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de rekor Gülizar'da. Dövüş sporlarında 35 şampiyonluk kolay değil. 12 yılda çok güzel başarılar elde ettik. Şu an tek ve büyük bir hedefimiz var. O da olimpiyatlarda şampiyon olmak. Gülizar'ın koleksiyonunda eksik olan tek şey bu. Bunu da yaparsak amacımıza ulaşmış olacağız."

YORUMLAR
500
Ev sahibinin uyuduğu görüp balkona gizlice çıktı! Etrafta ne var ne yoksa çalıp kaçtı Ev sahibinin uyuduğu görüp balkona gizlice çıktı! Etrafta ne var ne yoksa çalıp kaçtı Minibüste feci ölüm! Talihsiz kadın, seyir halindeyken açık kalan kapıdan böyle düştü Minibüste feci ölüm! Talihsiz kadın, seyir halindeyken açık kalan kapıdan böyle düştü
Kaynak: AA

Gülizar Kara, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülizar Kara, dövüş sporları kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Gülizar Kara, dövüş sporları kariyerini olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement