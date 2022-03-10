Gülle atmada Türkiye rekoru geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

10.03.2022 09:35
Gülle atmada Türkiye rekoru geldi

Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.

Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 19,85 metre gülle atarak Türkiye rekoru kırdı.

Karahan, Bursa'da yapılan üniversiteler arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda 19,85 metreyle U23 kategorisi ve büyükler olmak üzere Türkiye rekoru kırdı. Daha önce 19,59 metre ile Hüseyin Atıcı'ya ait kırılan rekoru egale etmenin heyecanını yaşayan Alperen Karahan, "Bu rekoru ülkeme adıyorum" dedi.

Yıllardır Eskişehir'de atletizme birçok sporcu kazandıran Ufuk Ustuna, Alperen Karahan'ın başarısından sonra duygularını şu şekilde tarif etti:

"Alperen'in rekoru hepimizi heyecanlandırdı ve ekibimize de moral kattı açıkçası. Bu rekorun, onun ellerinden çıkacağına inanıyordum. Sıradaki hedefimiz, ayın 12'sinde Portekiz'in Leiria Bölgesi'nde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönerek Türk sporuna bir başarı daha kazandırmaktır." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Su altı rekortmeni kadınlar başarılarıyla örnek oluyor Su altı rekortmeni kadınlar başarılarıyla örnek oluyor Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı Manisa'da Atletizm İl Seçmeleri yapıldı

Hüseyin Atıcı, Milli Sporcu, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gülle atmada Türkiye rekoru geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine İngilizce ve İbranice yazılar yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
08:46 Çocuk parkında iple asılı bulundu! Cansız bedenin kadın hakime ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gülle atmada Türkiye rekoru geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement