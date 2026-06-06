Gülnar'da İlk Oryantiring Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Gülnar'da İlk Oryantiring Yarışması Düzenlendi

Gülnar\'da İlk Oryantiring Yarışması Düzenlendi
06.06.2026 16:34
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Gülnar'da 125 öğrencinin katıldığı oryantiring yarışmasında dereceler ödüllendirildi.

Gülnar Belediyesince ilki organize edilen oryantiring yarışmasında 125 öğrenci yarıştı.

Belediyesinin açıklamasına göre, Gülnar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 11 okuldan öğrenciler katıldı.

Doğayla iç içe, zorlu parkurlarda harita ve pusula yardımıyla hedefleri bulmaya çalışan sporcular, 6 kategoride ter döktü.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın ardından dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede sosyal ve sportif faaliyetlerin hayata geçirilmesine önem verdiklerini ifade ederek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gülnar'da İlk Oryantiring Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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