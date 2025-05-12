İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocu Gülşen Degener, gümüş madalya elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Gülşen Degener, finalde Hollandalı Therese Klompenhouwer'le karşılaştı.
Rakibine 30-15 yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Gülşen Degener, Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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