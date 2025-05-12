Gülşen Degener, Kadınlar Avrupa Grand Prix\'sinde Gümüş Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Grand Prix'sinde milli bilardocu Gülşen Degener, gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Gülşen Degener, finalde Hollandalı Therese Klompenhouwer'le karşılaştı.

Rakibine 30-15 yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı.