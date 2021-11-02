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Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi - Son Dakika

Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi

02.11.2021 16:28

Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredilmişti. Gözlerini kapatan Gülşen'in tepkileri masum bulunmadı. G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında konuyu Gülşen'e getirdi. Epözdemir, Gülşen'den 'Bir şarkıcı' diye bahsetti ve "Bu olayı tarihe not düşüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Gülşen konserinde bir grup, 'Şinanay' şarkısında Galatasaray'a küfretmişti. Küfürler üzerine Gülşen gözlerini kapatıp şarkıyı söylemeyi bırakmıştı. Ancak şarkıcının tepkileri, Galatasaray'ın tavrını değiştirmeye yetmedi.

Bugünkü sponsorluk anlaşmasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Gülşen konserine de değinmeden duramadı. Epözdemir, "Son dönemde Galatasaray'a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor, kendi konserinde ahlaksızca, edep yoksunu meczupların söylediği Galatasaray kurumunun tüzel kişiliğine saldırı mahiyetindeki ifadeleri tekrar ettiriyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYÜZ"

Epözdemir, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray kültür ve eğitim kurumudur. Geçmişiyle, sosyalleşme süreciyle, değer yargılarıyla, 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Rezan Epözdemir, Galatasaray, Saldırı, Gülşen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi - Son Dakika
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