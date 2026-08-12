Gültigin Er Asya Kupası'nda 5. oldu
Gültigin Er, Kazakistan'daki Asya Kupası'nda 5. sırayı alarak olimpiyat sıralamasına girdi.
Kazakistan'ın Türkistan şehrinde 8 Ağustos'ta düzenlenen Asya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Gültigin Er, organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Müsabakada elde ettiği dereceyle önemli puanlar kazanan Gültigin Er, olimpiyat sıralamasına girmeyi başardı. Başarılı sporcu, aldığı puanlarla olimpiyatlara katılım hedefi doğrultusunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Avrupa sıralamasında 1. sırada bulunan Gültigin Er, Asya Kupası'nda gösterdiği performansla da istikrarını sürdürdü. Elde ettiği sonuçla Olimpiyat yolunda önemli bir adım atan milli sporcu, hedefi doğrultusunda mücadelesine devam ediyor.
Er'in önümüzdeki müsabakalarda elde edeceği sonuçlar, olimpiyat sıralamasındaki konumunu güçlendirmesi açısından önem taşıyor.
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