Gümüş kupa Erzurum'a - Son Dakika

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan Badminton takımı, KYK İller Arası Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş kupayı Dadaşlar diyarına getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Adana'da düzenlenen İller arası Badminton Türkiye Şampiyonasında Antrenör Ömer Akman Yönetimindeki Erzurum Kız Takımı, Türkiye ikincisi olarak gümüş kupa ile Dadaşlar diyarına döndü. Türkiye'den 21 ilden katılan takımların yarıştığı KYK İller arası Badminton Türkiye Şampiyonası Adana'nın Yüreğir ilçesi Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kafile başkanı Seçil Sertcan ile Antrenör Ömer Akman yönetiminde müsabakalara katılan Zübeyde Kılıç, Cansu Yenier, Berçem Hanoğlu, Berivan Baykara ve Gizem Özkara Erzurum adına ikinci olarak gümüş kupa kazandılar. Şampiyonluk kupası Tokat'ın olurken, Ankara üçüncü, Denizli 4. oldu.

Gümüş kupa ile Erzurum'a dönen badmintoncular büyük bir gurur yaşadı. Anada Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffar Çintimar, Memleketi Erzurum ekibine yakın bir ilgi gösterdi. Antrenör Ömer Akman ve sporcularla yakından ilgilenen Erzurumlu bürokrat, badminton takımını başarısından dolayı kutladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, Adana'da düzenlenen KYK Genel Müdürlüğü İller arası Badminton Türkiye Şampiyonasında ikinci olan takımı tebrik ederek, "GSB Erzurum Takımımız Adana'da yapılın Badminton Türkiye şampiyonasında 2. olmuştur. Antrenörümüz Ömer Akman ve sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

Kafile Başkanı Seçil Sertcan ile antrenör Ömer Akman yönetiminde Adana'da tarihi bir zafere imza atan GSB Erzurum Badminton Takımının oyucuları başarı sonrası öz çekim ile gümüş kupayla poz verdiler. Gümüş kızlar, 21 il arasında badmintonda ikinci olma başarısı göstermenin gururunu yaşadılar. - ERZURUM