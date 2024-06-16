Gümüşhane'de 'Hareketlilik Yılı' 240 metre yükseklikte kutlandı

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- 'Hareketlilik Yılı'nı 240 metre yükseklikte kutladılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de minik sporcular ve antrenörleri Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan 240 metre yükseklikteki Torul Cam Seyir Terasında, '2024 Hareketlilik Yılı'na dikkat çekmek için spor yaptı.

Kentin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan cam terasta farklı bir etkinlik düzenleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği bünyesindeki sporcu ve antrenörler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen '2024 Hareket Yılı'na dikkat çekmek için cam teras üzerinde yerden 240 metre yükseklikte spor yaptı.

240 metrelik yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan ve bu özelliğiyle her yıl binlerce adrenalin tutkununu ağırlayan cam terasta Hareketlilik Yılı ilan edilen 2024 yılında insanları spora teşvik etmek için spor yapan minik sporcular yükseklik nedeniyle bazen korksalar da, antrenörlerinin direktiflerini yerine getirerek etkinliği tamamladı.

Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı tarihi ipek yolu Gümüşhane- Trabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede bulunan ve hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatmasıyla biliniyor.

"Herkes spor yapmalı, buna temelden başlamalıyız"

Yerden 240 metre yükseklikte spor yapmanın adrenalin dolu bir deneyim olduğunu söyleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan etmesinden dolayı bizler de bugün Avrupa'nın en yüksek cam teraslarından birisi olan Torul Cam Seyir Terası'na gelerek farkındalık oluşturmak için spor yaptık. Bizim için çok ayrı bir deneyim oldu, çocuklar çok sevindi ve çok mutlu oldular. Herkesi spora davet ediyorum. Herkes spor yapmalı, biz buna en temelden başlamalıyız. Hastalıklara önlem olarak kesinlikle spor yapmalıyız, bütün insanları hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Bazı arkadaşlar yükseklikten dolayı korktu"

Herkesi spor yapmaya davet eden Mert Durdu (16), "Şu anda Torul Cam Seyir Terası'ndayız. Hareketlilik yılı nedeniyle geldik spor yaptık. Çok eğlenceliydi, bazı arkadaşlar yükseklikten dolayı korktu ama çok iyi oldu. Herkesi spora davet ediyorum çok güzel bir şey" diye konuştu.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Ahmet Rasim Peker (8), "Geldik, eğlendik, sporlar yaptık ve gezip eğlendik. İlk başta cam terasa geldiğimde biraz korktum sonra alıştım. Ben herkesi spora davet ediyorum, spor çok güzel" ifadelerini kullandı.