Gümüşhane'de Minik Sporcular 240 Metre Yükseklikte Spor Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gümüşhane'de Minik Sporcular 240 Metre Yükseklikte Spor Yaptı

Gümüşhane'de, '2024 Hareketlilik Yılı'na dikkat çekmek amacıyla minik sporcular ve antrenörleri Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan 240 metre yükseklikteki Torul Cam Seyir Terası'nda spor yaptı. Etkinlik, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Sporcular, yükseklik korkusu yaşasalar da antrenörlerinin direktiflerini yerine getirerek etkinliği tamamladı. Torul Cam Seyir Terası, her yıl binlerce adrenalin tutkununu ağırlayan ve 2024 yılında Hareketlilik Yılı ilan edilen bir turistik destinasyon olarak biliniyor.

16.06.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de minik sporcular ve antrenörleri Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek cam seyir teraslarından birisi olan 240 metre yükseklikteki Torul Cam Seyir Terasında, '2024 Hareketlilik Yılı'na dikkat çekmek için spor yaptı.

Kentin en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan cam terasta farklı bir etkinlik düzenleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği bünyesindeki sporcu ve antrenörler Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ilan edilen '2024 Hareket Yılı'na dikkat çekmek için cam teras üzerinde yerden 240 metre yükseklikte spor yaptı.

240 metrelik yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan ve bu özelliğiyle her yıl binlerce adrenalin tutkununu ağırlayan cam terasta Hareketlilik Yılı ilan edilen 2024 yılında insanları spora teşvik etmek için spor yapan minik sporcular yükseklik nedeniyle bazen korksalar da, antrenörlerinin direktiflerini yerine getirerek etkinliği tamamladı.

Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı tarihi ipek yolu Gümüşhane- Trabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede bulunan ve hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatmasıyla biliniyor.

"Herkes spor yapmalı, buna temelden başlamalıyız"

Yerden 240 metre yükseklikte spor yapmanın adrenalin dolu bir deneyim olduğunu söyleyen Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın 2024 yılını Hareketlilik Yılı ilan etmesinden dolayı bizler de bugün Avrupa'nın en yüksek cam teraslarından birisi olan Torul Cam Seyir Terası'na gelerek farkındalık oluşturmak için spor yaptık. Bizim için çok ayrı bir deneyim oldu, çocuklar çok sevindi ve çok mutlu oldular. Herkesi spora davet ediyorum. Herkes spor yapmalı, biz buna en temelden başlamalıyız. Hastalıklara önlem olarak kesinlikle spor yapmalıyız, bütün insanları hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Bazı arkadaşlar yükseklikten dolayı korktu"

Herkesi spor yapmaya davet eden Mert Durdu (16), "Şu anda Torul Cam Seyir Terası'ndayız. Hareketlilik yılı nedeniyle geldik spor yaptık. Çok eğlenceliydi, bazı arkadaşlar yükseklikten dolayı korktu ama çok iyi oldu. Herkesi spora davet ediyorum çok güzel bir şey" diye konuştu.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Ahmet Rasim Peker (8), "Geldik, eğlendik, sporlar yaptık ve gezip eğlendik. İlk başta cam terasa geldiğimde biraz korktum sonra alıştım. Ben herkesi spora davet ediyorum, spor çok güzel" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Gençlik, Türkiye, Torul, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşhane'de Minik Sporcular 240 Metre Yükseklikte Spor Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Minik Sporcular 240 Metre Yükseklikte Spor Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement