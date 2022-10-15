Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
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Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

15.10.2022 16:03
Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Gümüşhane haberlerine göre STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Levet Buğra Vartemil, Berkay Salman, Uğur AydoğduKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit, Muhammed Öztürk, Kubilay (Dk. 61 Muhammed Burak), Halil Yılmaz (Dk. 85 Halil Talay), Emre Fırtına, Mücahit, Fevzi (Dk. 61 Selim), Emre Yıldırım, Fatih (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Levet Buğra Vartemil, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat - Burak, Muhammed Raşit, Muhammed Öztürk, Kubilay (Dk. 61 Muhammed Burak), Halil Yılmaz (Dk. 85 Halil Talay), Emre Fırtına, Mücahit,  Fevzi (Dk. 61 Selim), Emre Yıldırım, Fatih (Dk. 15 Emirhan Korkmaz)1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ogün - Köksal, Alparslan, Tayfun, Enescan, Berşan, Ramazan, Halil İbrahim, Şenol, Bedirhan (Dk. 40 Metin),  Eyüphan (Dk. 55 Hüseyin Yıldız)

SARI KARTLAR: Emirhan Korkmaz, Emre Fırtına (Karbel Karaköprüspor) - Tayfun, Şenol, Metih, (1954 Kelkit Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig'in 8'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediye Spor ile 0-0 berabere kaldı.


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Kaynak: DHA

Muhammed Öztürk, Burak Muhammed, Muhammed Burak, Halil Yılmaz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
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