Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Gümüşhane haber... Karbel Karaköprüspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0 - Son Dakika

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