Bin 570 metre rakımdaki havuzda yüzmeyi öğreniyorlar - Son Dakika
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Bin 570 metre rakımdaki havuzda yüzmeyi öğreniyorlar

03.08.2022 09:33

Gümüşhane'nin rakım olarak en yüksek, nüfus bakımından da en küçük ilçesi olan Köse ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar ve gençler, hem sıcak havalarda serinleme fırsatı buluyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Gümüşhane'nin rakım olarak en yüksek, nüfus bakımından da en küçük ilçesi olan Köse ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar ve gençler, hem sıcak havalarda serinleme fırsatı buluyor hem de yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Gümüşhane il merkezine 46 kilometre uzaklıkta bulunan ve kentin en az nüfuslu olmasına karşın denizden bin 570 metre yüksekliğiyle en yüksek rakımlı ilçesi olan Köse ilçesinde geçtiğimiz yıl kurulan portatif yüzme havuzu yoğun ilgi görüyor.

İlçe stadyumu yanındaki havuzun açılması ve 2 yıldır da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme antrenörü görevlendirilmesinin ardından gençler ve çocuklar için kurs düzenleniyor.

Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporunun öğretildiği, 8x16 metre boyutlarında ve 1.30 metre derinliğindeki havuz haftada 4 gün hizmet veriyor.

TÜİK'in 2021 yılı rakamlarına göre ilçe genelinde 7 bin 774 kişinin yaşadığı Köse'de kurulan tesiste hem spor yapıp hem de kavurucu sıcakta serinleyen Eymen Ege Öztürk, "Yüzmeyi bilmiyorum, burada öğreneceğim. Mutluyum ve burada eğleniyorum. İnşallah yüzmeyi de öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Yunus Emre Sezgin ise, "Köse ilçemizde bir havuz açıldı. Yüzmeye burada öğreniyorum. Bütün gençleri de buraya bekliyorum" diye konuşurken, Muhammed Emin Taşkın da, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize verdiği hizmetten dolayı Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür ederim. Yaz aylarında hem serinlemek hem de yüzmeyi öğrenmek için burası ideal bir yer. Diğer arkadaşlarımız da burada yüzmeyi öğrendi, ben de burada öğrendim. 2 yıldır bu eğitim sürüyor. Köse, Gümüşhane'nin en küçük ilçesi ve bu hizmet gençlerimiz için çok yararlı oldu" dedi.

Köse'deki yüzme havuzunun açılmasıyla 2 yıldır burada görev yapan yüzme antrenörü Mehmet Safa Ekicioğlu, havaların ısınmasının ardından havuzu bu yıl da faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Birçok çocuğumuz burada yüzmeyi öğrendi ve öğrenecek. İki yıldır burada görev yapıyorum. Buradaki çocukların kalbine dokunmak gerçekten güzel bir duygu. Birçok çocuğumuzu burada spor faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Birçok çocuğumuz yüzmeyi öğretiyoruz, öğretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bin 570 metre rakımdaki havuzda yüzmeyi öğreniyorlar - Son Dakika

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