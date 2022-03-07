Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü - Son Dakika
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Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü

07.03.2022 09:19
Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü

Gümüşhane'de Dağcılık ve İzcilik İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gümüşhane'de Dağcılık ve İzcilik İl Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle doğa yürüyüşü düzenlendi.

Torul ilçesine bağlı Kocadal köyü sınırlarındaki Yukarı Kalis yaylasına düzenlenen etkinliğe kadın sporcular da katılırken yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle sporcular etkinlikte oldukça zorlandı.

Yaklaşık 6 saat süren 20 kilometrelik parkura Kalis Alabalık Tesislerinden başlayan sporcular bölgede yer alan anıt ağaçlar, milattan önce işletildiği bilinen maden ocakları, kilise kalıntıları gibi çok sayıda ören yeri bulunan vadideki orman içerisinden yaylaya ulaştı.

Burada bir süre dinlenip yemek yedikten sonra geri dönen 16 sporcu "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazılı pankart açtı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşması nedeniyle parkurda zorlandıklarını fakat sorunsuz ve başarıyla tamamladıklarını kaydeden Dağcılık İl Temsilcisi Yılmaz Şahin, "Yıl içerisinde zaman zaman bu tür özel günler için özel yürüyüşler düzenliyoruz. Bugün de kadınlar günü için yürüyüşümüzü düzenledik. Kadın sporcularımızın da katılımıyla etkinliğimizi başarıyla tamamladık. Bizi biz yapan annelerimiz başta olmak üzere hem dağcılığa gönül vermiş kadınlarımızın hem de tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü
Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü
Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü
Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü
Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü

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Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi Pedallar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çevrildi 'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR 'KADIN HAKLARINA' DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MOTOSİKLET KULLANDILAR

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Gümüşhane, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gümüşhaneli dağcılar kadınlar için yürüdü - Son Dakika


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