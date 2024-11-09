Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı

Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı

DÜSOF'un düzenlediği 33. Gümüşova Off-Road Şenlikleri'nde 200 araç ve 400 sporcu mücadele ediyor.

09.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sporcular, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazı araçlar devrildi. Saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılan araçlar, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti.

Etkinlik, yarın hız etabıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gümüşova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda ’2028’i işaret etti, birilerini tehdit etti İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
23:09 İzmir’de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı İzmir'de dehşet saçan sürücünün cinsel saldırı suçundan arandığı ortaya çıktı
23:08 IKBY, HDP’nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye’ye gönderdi IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 19:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.