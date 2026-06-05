Güney Afrika Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Güney Afrika Dünya Kupası'na Hazır

Güney Afrika Dünya Kupası\'na Hazır
05.06.2026 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak, kadro açıklandı.

Güney Afrika, 2010'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan sonra ilk kez finallerde oynamaya hazırlanıyor.

Yetmiş dört yaşındaki Belçikalı teknik direktör Hugo Broos tarafından açıklanan 26 kişilik kadronun 19'u Güney Afrika liginde oynuyor.

Bu sezon İngitere Premier Ligi'nden düşen Burnley'nin forveti Lyle Foster, İngiltere'den forma giyen tek oyuncu.

Milli takımda henüz forma giymemiş savunmacılar Olwethu Makhanya ve Bradley Cross da kadroda yer alıyor.

Broos, daha önce turnuvadan sonra emekli olacağını açıklamıştı.

Eski defans oyuncusu, Belçika'nın dördüncü olduğu 1986 Dünya Kupası'ndan sonra uluslararası futbolu bırakmıştı.

Broos "Kadrodan çıkarılmak zorunda kalan oyuncuların çok hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum. Alınması gereken çok zor kararlar vardı. Umarım doğru kararları vermişimdir" dedi.

Güney Afrika, ilk kez 1998'de katıldığı Dünya Kupası'nda üç kez yer aldı. Ancak her seferinde grup aşamasında elendiler.

Güney Afrika, turnuvanın açılış maçında 11 Haziran'da ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

Ardından A Grubu'nda 18 Haziran'da Atlanta'da Çek Cumhuriyeti ve 24 Haziran'da Monterrey'de Güney Kore ile mücadele edecek.

Güney Afrika Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defans: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (all Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (both Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Orta saha: Teboho Mokoena, Jayden Adams (both Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Forvet: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (all Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (both Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Teknik Direktör, Güney Afrika, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Güney Afrika Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

10:26
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı hemen yazdılar
2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
10:06
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı
10:02
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:46
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:01:34. #7.12#
SON DAKİKA: Güney Afrika Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.