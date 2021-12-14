Güntekin Onay, Volkan Demirel'in sözlerinden sonra donup kaldı: Röportaja gelen futbolcu arkadaş beklesin

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports ekranlarında maçı yorumlayan Volkan Demirel gündeme oturan değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin kaybettiği maçtan sonra futbolcuların hızlıca röportaja gelmesine Demirel sinirlendi.

SERT TEPKİ

Yayıncı kuruluşta soğukkanlı tarzıyla saha içindeki kimliğinden hayli uzak gözüken Demirel, Antepli futbolcunun röportaja çıkacağı sırada araya girdi.

"BEN OLSAM SİLKELERDİM"

Demirel, "Güntekin ağabey futbolcu arkadaş biraz beklesin. Fenerbahçe kazansa 2. sıraya gelecek. Maç biteli 5 dakika olmadan 2 oyuncu geliyor. Demek ki konuşulmuyor, isyan yok. Ben yenilsem gelsem içeri, 'Kardeşim siz durumun farkında mısınız!' diye silkelerim. Böyle bir isyan lazım. İlk düşünceleri röportaja oyuncu vermek. Bu tuhaf. Bunu yadırgıyorum" dedi.

GÜNTEKİN ONAY HAK VERDİ

Programın sunucusu Güntekin Onay da Demirel'e hak verdi. Onay, "Evet şampiyonluğa giden takımın bir isyan sergilemesi lazım, değil mi?" diyerek Demirel'e destek çıktı.