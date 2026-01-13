Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi

Gününü bile söyledi! Sadettin Saran\'dan transfer müjdesi
13.01.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Taraftarlara müjdeyi veren Saran, ''Bugün veya yarın en az 1 transferin bitmesini bekliyoruz.'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Başkan Sadettin Saran'dan sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi.

''BUGÜN YA DA YARIN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ''

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ERTAN TORUNOĞULLARI DUBAI'DE

Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Sarı-lacivertlilerin, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erdal yıldız erdal yıldız:
    Kante hayırlı olsun 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran’ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı Ertuğrul Doğan, Sadettin Saran'ı arayıp transferini istediği ismi ilk kez açıkladı
Çukurova havalimanından Erbil’e direkt uçuşlar başlıyor Çukurova havalimanından Erbil'e direkt uçuşlar başlıyor

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:11:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.