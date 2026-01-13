Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken Başkan Sadettin Saran'dan sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haber geldi.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonuna Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun iki yıl ev sahipliği yapacak olmasının lansmanı sonrası gazetecilerle buluşan Saran, "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesinde yer alan yönetici Ertan Torunoğulları, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Dubai'ye gitti. Sarı-lacivertlilerin, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante ile bir görüşme yapacağı ve büyük ihtimalle bu görüşmeden sonra transfer açıklamasının yapılacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Gününü bile söyledi! Sadettin Saran'dan transfer müjdesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)