Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı - Son Dakika
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Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı

27.09.2022 20:44
Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı

Gürcistan'da gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde milliler 16 madalya elde etti.

Gürcistan'da gerçekleştirilen Para Halter Avrupa Şampiyonası'nın dördüncü gününde milliler 16 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiflis'te 29 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda, çeşitli kilolarda müsabakalar yapıldı.

Muhammet Kaan Aktürk 49 kiloda, iki altın ve bir gümüş, aynı kiloda, Abdullah Kayapınar ise iki gümüş bir bronz madalya kazandı.

Ayşe Şirip 41 kiloda, bir gümüş iki bronz, aynı kiloda Reyhan Polat ise bir gümüş ve iki bronz madalyanın sahibi oldu.

Besra Duman, 55 kiloda, dört kategoride altın madalya kazandı.

Milliler organizasyonun dördüncü gününde 16 madalya, dört gün sonunda da, 13 altın, 14 gümüş, 5 bronz toplam 32 madalya elde etti.

Organizasyonda yarın Tolga Işık, Uğur Yumuk, Faruk Öztürk ve Nazmiye Muratlı mücadele edecek.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı - Son Dakika
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