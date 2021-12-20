Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, Nenad Lalovic ile bir araya geldi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Nenad Lalovic ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Eroğlu, UWW Başkanı Nenad Lalovic, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UWW Başkanı Nenad Lalovic, Türk güreşinin başına Şeref Eroğlu gibi büyük başarılara imza atmış bir ismin gelmiş olmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Lalovic, Türkiye ile her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını aktararak, "Türk güreşinin daha iyi yerlere gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Başkan Şeref Eroğlu da temennilerinden dolayı Lalovic'e teşekkür etti.