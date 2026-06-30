Güreş Şampiyonası Kayseri\'de Başlıyor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası, 30 Haziran-2 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 35 ilden 700 ila 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, minikler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcular bireysel dereceler ve takım sıralaması için mücadele edecek. 3 gün sürecek organizasyonun sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve ödül, takım sıralamasında derece elde eden illere ise kupa takdim edilecek. Başarılı sporcular ve takımlar, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından ayrıca ödüllendirilecek. Mas güreşinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve genç sporcuların gelişimine katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen şampiyona, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü yapılacak final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus; 2 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek final müsabakalarına katılarak sporcuların heyecanına ortak olacak. - KAYSERİ