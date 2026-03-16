Güreşçilerden 9 Madalya!

16.03.2026 01:27
Türkiye, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler serbest, erkekler grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette mücadele edildi. Türkiye'yi şampiyonada toplam 30 sporcu temsil etti.

Organizasyonda erkekler serbest stil 92 kiloda Fatih Altunbaş ve 86 kiloda Ahmet Yağan gümüş madalya kazandı.

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, 92 kiloda Metehan Yaprak, 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl, grekoromen stil 67 kiloda Azat Sarıyar, 87 kiloda Alperen Berber, kadınlarda 53 kiloda Şevval Çayır ve 55 kiloda Tuba Demir ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

