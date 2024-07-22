Güreşte yanlışlıkla seyirciyi yere serdi - Son Dakika
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Spor

Güreşte yanlışlıkla seyirciyi yere serdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Şimşir Bayramı'nda gerçekleşen güreş müsabakalarında bir güreşçi, yanlışlıkla rakibi yerine seyircinin bacağını tutarak yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

22.07.2024 23:09
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Heyecanın dorukta olduğu güreşte, yanlışlıkla seyircinin bacağını tutarak yere serdi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla rakibi sandığı vatandaşı yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dev kazanlarda 500 kilogram bulgur, 550 kilogram et pişirildi. Duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi. Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı.

Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağına tuttu. Rakibi sandığı vatandaşla güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi. Şimşir Bayramı'nda bulunan vatandaşlar da bu anlarda kahkahaya boğuldu.

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşte yanlışlıkla seyirciyi yere serdi - Son Dakika

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