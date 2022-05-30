Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi

30.05.2022 13:44
Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrumspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrumspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'e yükseldi. İzmir'de yapılan final müsabakasında yerini alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrumspor'u yalnız bırakmadı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk defa TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan final mücadelesini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da takip etti. - MUĞLA

Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi
Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi TECO Karacabey Belediyesporlu taraftarlar final maçını heyecanla izledi Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:20:46. #1.12#
SON DAKİKA: Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement