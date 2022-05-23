Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca, Balıkesir'de törenle karşılandı - Son Dakika
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Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca, Balıkesir'de törenle karşılandı

23.05.2022 22:29
Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca, Balıkesir'de törenle karşılandı

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022) yüksek atlama branşında gümüş madalyayla tamamlayan milli atlet Aleyna Karaca, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022) yüksek atlama branşında gümüş madalyayla tamamlayan milli atlet Aleyna Karaca, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Karaca'yı, hükumet konağı önünde Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, sporcular ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Düzenlenen törende konuşan Karaca, burada gözyaşlarını tutamadı.

Dünya şampiyonluğu için daha çok çalışacağını vurgulayan Karaca, "Erdek'e birinci olarak dönmeyi çok isterdim. Ancak söz veriyorum, daha çok çalışıp, dünya birincisi olacağım. Antrenörüm Niyazi Gülhan ile birlikte 10 yıldır haftanın neredeyse 7 günü, çoğu kez iki idman yaparak çalışıp, başarıyı yakaladık. Bana destek veren herkese, özellikle ağabeyim, annem, babam, doktorum, öğretmenim, antrenörüm, her şeyim Niyazi Gülhan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gülhan: "Severek çalışıp, başarıya ulaşıyoruz"

18 Eylül Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli takım antrenörü Niyazi Gülhan, "Erdek'teki imkanlar kısıtlı, hiçbir şey yapamazsın" diyenlere bu başarıyla en güzel cevabı verdiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Erdek'e geldiğimde atletizmle uğraşan sadece 4 sporcum vardı. Şimdi bu sayı 100'ü aştı. Aleyna ile yüksek atlama çalışması yaptığımız ilk günlerde otellerden yataklar toplamıştık. Daha sonra devlet bize yüksek atlama için yataklar gönderdi. Tabii ki çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Ancak severek çalışıp, başarıya ulaşıyoruz. Daha da büyük başarılara imza atacağız. Çocuklarımızın sportif başarılarının yanı sıra akademik başarılarını da çok önemsiyoruz. Küçük Erdek'ten çıkardığımız bu büyük başarıyı herkese armağan ediyoruz. Bu arada bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Fransa'da 70 ülkeden 3500 sporcunun yarıştığı şampiyonada dünya ikincisi olan Karaca'yı tebrik eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her başarının arkasında uzun emek ve çaba vardır. Bu başarıda da kızımızın emekleri, anne ve babasının büyük desteği, hocasının özverisi bulunuyor. Aleyna kızımızı, Erdek'i ve ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil edip, bize bu güzel duyguları ve gururu yaşattığı için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından üzerinde Aleyna Karaca'nın fotoğrafı bulunan pasta kesildi.

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Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca, Balıkesir'de törenle karşılandı - Son Dakika


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