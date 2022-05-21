Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya - Son Dakika
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Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya

21.05.2022 12:24
Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2022) 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Normandiya bölgesinde devam eden organizasyonda milli atlet Nevin İnce, 400 metre finalindeki 54.60'lık performansıyla en iyi deresini 55 saniyenin altına indirdi ve altın madalya kazandı.

Milli atlet Ayça Fidanoğlu ise 1500 metrede 4: 25.78 ile en iyi derecesini koşarak birincilikle altın madalyaya ulaştı.

Para yüzme branşında da 50 metre kelebek erkekler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 36: 79'lük derecesi ile şampiyon olarak altın madalya elde etti.

Atletizmde yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen ise 2.06'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cimnastik branşında ise Ceren Biner, artistik cimnastik kadınlar atlama masası finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gymnasiade 2022'de Türk sporculardan 3 altın, 2 gümüş madalya - Son Dakika


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