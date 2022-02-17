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GZT Giresunspor'da Arda Kılıç şoku - Son Dakika

GZT Giresunspor'da Arda Kılıç şoku

17.02.2022 14:03
GZT Giresunspor'da Arda Kılıç şoku

GZT Giresunspor'un genç oyuncusu Arda Kılıç'ın Fenerbahçe U19 Takımı ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı.

GZT Giresunspor'un genç oyuncusu Arda Kılıç'ın Fenerbahçe U19 Takımı ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Arda'nın ameliyat olacağı bildirildi.

Giresunspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "GZT Giresunspor U19 takımımızın hafta sonu karşılaştığı Fenerbahçe müsabakasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Arda Kılıç'ın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrol ve ileri tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağ kopuğu tespit edilmiş olup oyuncumuzla ilgili ameliyat kararı alınmıştır. Genç futbolcumuz Arda Kılıç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

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Giresunspor, Fenerbahçe, Darbe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor'da Arda Kılıç şoku - Son Dakika Spor


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