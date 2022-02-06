Üye Girişi
GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

06.02.2022 17:58
GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı

GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

GZT Giresunspor, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuzun Fenerbahçe Spor Kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil beyazlı renklerimize bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı
GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı
YORUMLAR
500

Muhammed Gümüşkaya, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:45 Korkutan hareket! Babel'e yapılan bu müdahale sonrası saha karıştı
17:44 Hayat pahalılığı hakkında yorum yapan Cem Yılmaz: Yakınmayan ya hırsızdır ya deli
17:42 Fenerbahçe taraftarından, Rıdvan Dilmen'e olay suçlama! Tepkiler çığ gibi büyüyor
17:39 Aile Bakanı Yanık, Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz desteğinin miktarını açıkladı
17:11 "Lahmacun yedik, ne tadı ne tuzu vardı" yorumunu yapan müşteriye restoranın cevabı olay oldu
17:09 Eski halinden eser kalmadı! Dilan Çiçek Deniz yeni imajıyla takipçilerini büyüledi
16:59 AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
16:56 Eşi balık tutmaya gidince sinirlenen kadın kocasını açık artırmadan satışa çıkardı!
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 18:04:26. #1.13#
SON DAKİKA: GZT Giresunspor, Muhammed Gümüşkaya ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement