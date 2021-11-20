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GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

20.11.2021 19:53
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, golü bulana kadar mücadelede üstünlükleri olduğunu ifade ederek, "Golden sonra biraz baskı yememize rağmen skoru koruyabildik. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı gole kadar olan mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim için iyi bir moral oldu bu" dedi.

Ligde oynadıkları son 7 maçta sadece Antalyaspor'a mağlup olduklarını kaydeden Keleş, şöyle konuştu: Son 7 haftada sadece Antalyaspor mağlubiyeti haricinde, 3 galibiyet ve 3 beraberliğimiz var. Bizim için Antalyaspor maçı bayağı bir zarar verdi ama yavaş yavaş onu da telafi edeceğiz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ona hazırlanacağız. Oyun olarak gole kadar iyiydik. Golden sonra biraz koruma iç güdüsü, galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize neden oldu ama sonuçta yine hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum."

SUMUDICA:  ÇÖZÜM ÜRETECEK FUTBOLCU GÖREMİYORUMÖznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyuncularının sakatlıklarından yakınarak, şunları dile getirdi: "Bugün Giresunspor'un kalemizde gol yapmak için çok büyük şansları olmadı, bizim de kötü bir şansımız vardı. İlk 11'imizde Tetteh yoktu sakat, Ndong yok. İki oyuncumuzu da kaybettik biri ısınmada biri de maç başladıktan sonra maçın ikinci yarısında. Tabii Süper Lig'de ilk maçını oynayan Philip Gameli'yi sahaya atmak zorunda kaldım. Yedek kulübesine baktığımda da çok fazla çözüm üretecek futbolcum yok, çözüm üretecek futbolcu göremiyorum. Bir tane de topumuz gol oldu, ama bir sorum var, özellikle son 3-4 maçtır hakemin hiç Malatyaspor ile ilgili VAR'a gittiğini görmüyorum. Evet Giresunspor'un bugün bir pozisyonu var o da penaltıydı. Bunu tartışmayacağım. Bugün bir elle temas vardı, Kubilay'ın iki pozisyonu vardı temas oldu ama hiç VAR'dan incelenmedi pozisyonlar, bir hoca için böyle çok zor tabi. Takımın yarısını kaybettim, yarısı sakat. Tabii hafta içinde de gelip oyuncularım antrenmanın çok şiddetli olduğunu söylediler, bizim için çok zor oluyor dediler çünkü hazırlık sezonunda, sezon başında çok iyi hazırlanmadıklarını söylediler. Benden önce çalışmışlar için de bu bir saldırı niteliği değil, bir şey söylemek istemiyorum, beni yanlış anlamalarını istemiyorum. Şimdi önümüzdeki antrenmanlarda daha fazla oyuncu kaybetmekten korkuyorum."

GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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