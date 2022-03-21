GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi

21.03.2022 20:10
GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.

Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı! Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı! GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika
20:16 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücret zammı açıklaması: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
19:59 Azra'nın katili cinayeti işlemeden önce "Kafanın neresine vurursan bayılır" diye arama yapmış
19:55 9 yaşındaki çocuk, annesini beklediği esnada tanımadığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı
19:48 Teneffüste fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci kap krizi geçirerek yaşamını yitirdi
19:45 Biden'ın Putin'e karşı "haydut" ve "diktatör" ifadesi sonrası ABD'ye protesto notası verildi
19:41 Yusuf Yazıcı, Rus ekibinin gözdesi! 11 yıl önceki detay tekrar gündeme geldi
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 20:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement