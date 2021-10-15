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Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde - Son Dakika

Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

15.10.2021 16:52
Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.

Samsunspor ile Menemenspor daha önce resmi olarak 3 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu müsabakalarda Menemenspor 1 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım daha önce İzmir'de 1 kez birbirlerine rakip oldular. İzmir'deki tek mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

2 takım arasında oynanan 3 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakip filelere 4 gol atma becerisi gösterebildi. İzmir temsilcisi ise Samsunspor ağlarını 7 kez sarsarken, İzmir'de oynanan tek mücadele de 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde Samsun temsilcisi geride kalan 7 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Menemenspor şimdiye kadar oynadığı 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol atma becerisi gösteren Menemenspor, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.

16 Ekim Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

Futbol Federasyonu, Samsunspor, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde - Son Dakika Spor


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