Hacılar Erciyesspor, 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor, 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar'ı kadrosuna kattı

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Hacılar Erciyesspor, 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar\'ı kadrosuna kattı
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Hacılar Erciyesspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar ile anlaştı. 2006 doğumlu genç kaleci, 2026-2027 sezonunda Hacılar Erciyesspor forması giyecek.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, kaleci Yahya Berat Alemdar ile anlaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, dış transferde son olarak Kayserispor'da forma giyen 20 yaşındaki kaleci Yahya Berat Alemdar'ı renklerine bağladı. 2018 yılında futbola Kayserispor'da başlayan ve uzun yıllar sarı kırmızılı formayı giyen Yahya Berat Alemdar, 2026-2027 sezonunda Hacılar Erciyesspor forması giyecek. Hacılar Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Ailemize hoş geldin Yahya Berat Alemdar. 2006 doğumlu Yahya Berat Alemdar, uzun yıllar Kayserispor alt yapısında yetişerek kalecilik eğitimini alan, yetenekleri ve gelişimiyle dikkat çeken genç kalecilerimizden. Bu sezon Hacılar Erciyes Spor A Takımımız için mücadele edecek olan Yahya Berat'a başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Öte yandan Yahya Berat Alemdar, Beşiktaş forması giyen Doğan Alemdar'ın da kardeşi.

Kaynak: İHA
KayserisporHacılarSporSon Dakika

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