Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı

20.05.2022 14:08
Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı

Bölgesel Amatör Ligi'nin yeni takımlarından Hacılar Erciyesspor transfer çalışmalarına başladı.

Bölgesel Amatör Ligi'nin yeni takımlarından Hacılar Erciyesspor transfer çalışmalarına başladı. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Teknik Direktör Tanju Alan ile yoluna devam eden ve iç transfer de 9 oyuncu ile el sıkışan Hacılar Erciyesspor'a Bölgesel Amatör Liginde başarılar diledi.

Yeni sezonda ilimizi Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil edecek Hacılar Erciyesspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Öncelikle takımın yeni sezonda Teknik Direktör Tanju Alan ile yoluna devam edeceğini belirten yöneticiler oyuncu kadrosu konusunda da teknik adamdan alınan raporu uygulamaya başladı. Yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında belirlenen transfer komitesi, Teknik Direktör Tanju Alan'ın verdiği rapor doğrultusunda iç transfer görüşme yapılacak isimlerle tek tek görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda Bölgesel Amatör Lig'de takımın kadrosunda olmasına karar verilen oyunculardan Mehmet Tatlı, Yusuf Karaboğa, Ali Avcı, Tolgahan Alan, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Süleyman Yasa, Samet Kaan Karaca ve Burak Türkmen ile gelecek sezonda da birlikte olunması konusunda 9 oyuncu ile anlaşma sağlandı. Yeni sezonda da takımın başında yer alacak Teknik Direktör Tanju Alan çalışmaların devam ettiğini ve dış transfer konusunda ince eleyip sık dokuyacaklarını ifade etti. Alan, "Dış transferde bizim bütçemizi zorlamayacak isimlerle yol yürüyeceğiz. Bütçe olarak bizi zorlamayacak olsalar da ligde kalıcı bir ekip oluşturacağız. Kulübümüz geçen sezon yaptığı çalışmalarla herkesin dikkatini çekti. Bu nedenle adımlarımızı sağlam atmak istiyoruz. Yönetim kurluna da bana verdikleri bu güven için teşekkür ederim" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan da takımın bu sezon daha başarılı olduğunu belirterek yapılan anlaşmanın takım için önemli olduğuna dikkat çekti. Özdoğan, "Teknik Direktörümüz Tanju Alan ile yoluna devam edecek kulübümüze ve yeni transfer olan 9 oyuncumuza başarılar diliyorum. Hacılar Erciyessporumuz bizim her zaman gururumuz olacaktır" dedi. - KAYSERİ

Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı
Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı
Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı
Hacılar Erciyesspor 9 oyuncu ile anlaştı

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Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Hacılar, Spor, Son Dakika

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