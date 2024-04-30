Hacılar Erciyesspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Hacılar Erciyesspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

Hacılar Erciyesspor\'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) veda etmesi kesinleşen Hacılar Erciyesspor'da Mustafa İlkay Kartal ve Bora Barlas'ın takımla ilişikleri kesildi. Kulüp yönetimi, bazı oyuncuların maç sonuçlarını etkileyecek görüşmeler yaptığını öğrendiklerini belirterek, bu nedenle iki futbolcunun kulüpten gönderildiğini açıkladı.

30.04.2024 08:59
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Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) veda etmesi kesinleşen Hacılar Erciyesspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Mustafa İlkay Kartal ve Bora Barlas'ın takımımızla ilişikleri kesilmiştir" denildi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı. Son oynadığı Yozgat Bozokspor maçını da kaybeden ve küme dümesi kesinleşen Hacılar Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, iki tecrübeli futbolcu ile yolların ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Hacılar Erciyesspor kulübünden yapılan açıklamada, "Hacılar Erciyesspor yönetimi, camiası olarak, her zaman sporun dostluk, centilmenlik ve dürüstlük olduğunu savunduk. Bütün maçlarımıza bu düşünce ve duygularla hazırlandık. Kayseri'mizi ve Hacılar'ımızı Bölgesel Amatör Liginde en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösterdik. Spor ahlakını her zaman en ön planda tutmaya çalıştık. Sezon içerisinde bazı oyuncularımız tarafından, rakip takımla oynayacağımız müsabaka sonucuna tesir edecek ve maçın sonucunun takımımızın mağlubiyeti ile bitirilmesini sağlayacak şekilde, aracılık yapan menajer ile bir takım görüşmeler yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuyu öğrenir öğrenmez takımın ikinci kaptanı Mustafa İlkay Kartal ve takımın tecrübeli futbolcusu Bora Barlas kulüpten gönderilmiş ve takımımızla ilişikleri kesilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor'da 2 futbolcu ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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