Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Erciyesspor, kaleci Yakuphan Kocaoğlu ve orta saha oyuncusu Can Ölçer'i transfer etti.

Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde kadrosuna 2 ismi dahil etti. Sarı lacivertliler geride kalan sezon Özvatanspor'da forma giyen kaleci Yakuphan Kocaoğlu ve Kayseri Şekerspor'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Can Ölçer'i renklerine bağladı.

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Fenerbahçe’den Konyaspor için hamle TFF’ye başvuracak Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

14:53
Muhammed Salah’lı Trabzonspor’un maçı 40 ülkede yayınlanacak
Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
13:55
Acun Ilıcalı durmuyor Hull City’den 10. transfer
Acun Ilıcalı durmuyor! Hull City'den 10. transfer
13:42
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 14:57:03. #7.12#
SON DAKİKA: Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.