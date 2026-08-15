Hacılar Erciyesspor İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Hacılar Erciyesspor yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Hacılar Erciyesspor dış transferde kadrosuna 2 ismi dahil etti. Sarı lacivertliler geride kalan sezon Özvatanspor'da forma giyen kaleci Yakuphan Kocaoğlu ve Kayseri Şekerspor'da şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Can Ölçer'i renklerine bağladı.

Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hacılar Erciyesspor bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.