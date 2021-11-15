Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor berabere kaldı

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 3.haftasında Hacılar Erciyesspor ile OSB Atletikspor karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada ilk yarı 0-0 tamamlanırken ikinci yarıda karşılıklı atılan goller ile 1-1 tamamlandı. İki takımda ligin 3.haftasını 1'er puanla kapattı.

Stat: Hacılar- Fevzi Mercan Stadı

Hakemler: Burak Altınel ** Erkan Kırçıl ** Muhammed Emin Çolak **

Hacılar Erciyesspor: Gürsel Can Koçer xxx, Ebubekir Baydilli xx, (Kasım Alıcı xxx dk 46) Ömer Gün xx, ( Uğur Taşpınar xx dk 65), Yunus Öztürk xx, Hüseyin Öz xx, Tolgahan Alan xx, ( Dk. 55 Mehmet Tatlı xxx dk 55), Safa Fırat xx, Ali Avcı xx, Burak Türkmen xx, Yusuf Karaboğa xx, Murat Mağara xx

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, Yiğit Başaran Hava xx, (Muhammet Yasin Bilir xx dk 52) A. Samet Şimşek xx, Emre Karakaya xxx, Yusuf Aydoğdu xx, Emre Tunahan Gürbüz xxx, Emre Ulu xxx, Yusuf Karamanoğulları xx, Doğukan Kılıç xx, (Eray Lafçı x dk 78) Yusuf Aydoslu xx, (Furkan Batar xx dk 68), Ömer Yıldız xx

Goller: Kasım Alıcı dk 68 ( Hacılar Erciyesspor) Emre Tunahan Gürbüz dk 60 (penaltı) (OSB Atletikspor) - KAYSERİ