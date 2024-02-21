Hacılar Erciyesspor Kayseri derbisini kaybetti, moraller bozuk - Son Dakika
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Hacılar Erciyesspor Kayseri derbisini kaybetti, moraller bozuk

Hacılar Erciyesspor Kayseri derbisini kaybetti, moraller bozuk

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynanan Kayseri derbisinde Develigücü'ne mağlup olan Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuldu. Yönetici Halil İçöz, 'Kaybetmememiz gereken bir maçtı' dedi. Sarı Lacivertliler, 7 puanlık farkın 4'e inmesinden ötürü üzgün. İçöz, önümüzdeki maçlara bakacaklarını ve ligi en üst noktada bitirmek için gayret edeceklerini belirtti.

21.02.2024 08:29  Güncelleme: 08:33
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) oynanan Kayseri derbisini kaybeden Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuk. Yönetici Halil İçöz, "Kaybetmememiz gereken bir maçtı" dedi.

Kayseri derbisinde Develigücü'ne karşı mağlup olan Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuldu. Sarı Lacivertliler, 7 puanlık farkın 4'e inmesinden ötürü üzgün. Hacılar Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Halil İçöz, iyi hazırlandıkları müsabakayı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. İçöz, "Aşırı motivasyonun sonucu da olabilir ama kaybetmememiz gereken bir maçtı. Yenildiğimiz için üzgünüz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Aradaki puan farkını koruyup ligi bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmenin gayretinde olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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