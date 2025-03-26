Hacılar Erciyesspor, Özvatanspor\'u Geçti

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Hacılar Erciyesspor aldı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bekir Kahraman, Furkan Koç, Caner Kalem
Özvatanspor: Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Talha Çoban, Ramazan Durdu, Hüseyin Uçar, (Naim Can Göksoy dk.90), Murat Kıraç (Dk.70 Mücahit Mehmet), Şahin Dinç, (Şahin Çavuş dk.68), Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Resul Kahriman, (Yasin Tarım dk.66), Sait Emre Gündoğan, Zekeriya Tatlı, (Arif Can Saraçlı dk.90+5), Çağlar Erdemci, Buğrahan Dugan,(Metin Çakıcı dk.52), Barış Mert Düğenci, (Sefa Şahin dk.52), Cüneyt Karagöz, Abdullah Gürbüz, (Bedirhan Öztürk dk.66), Alper Durdu
Goller: Mevlüt Metin (dk.22) (Özvatanspor,) Çağlar Erdemci (dk.77), Alper Durdu (penaltı) (dk.90+4)(Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Sedat Sönmez (dk.75) Özvatanspor) - KAYSERİ
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